Lenovo представила 34-дюймовый игровой монитор

Legion Y34w охватывает цветовые гаммы DCI-P3 и sRGB. Для еще большего улучшения восприятия он поддерживает HDR1000 и предлагает время ~2 миллисекунды благодаря технологии AMD FreeSync.

Что касается возможностей подключения, то монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, двумя портами Type-C (один из которых поддерживает зарядку мощностью 140 Вт), двумя портами Type-A, DisplayPort 1.4, разъемом Ethernet и портом USB Type-B.

Legion Y34w, первоначальная цена которого составляла 4699 юаней (~ 655 долларов), был представлен в Китае со значительной скидкой, в результате чего его стоимость снизилась до 2999 юаней (~ 418 долларов).