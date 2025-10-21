Lenovo представила мини-ПК neo 55s Gen 6 с GPU для настольного компьютера

Компьютер оснащён AMD Radeon RX 6400 или Nvidia RTX 3050 и процессором Ryzen 7 (Ryzen AI 5 330 или Ryzen AI 7 350). Стоимость - 479 долларов.

Устройство поддерживает до 64 ГБ DDR5 оперативной памяти и два слота M.2 общей ёмкостью до 1 ТБ, также мини-ПК Имеет порты USB Type-A, Type-C, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и RJ45 Ethernet.

ПК получил встроенный блок питания 260 Вт и поддержку Wi-Fi 7, а также возможность установки 3,5-дюймового жёсткого диска.