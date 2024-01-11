Lenovo представила мощный мини-ПК с RTX 4090 и Intel Core i9 за $1500

Новинка будет доступна в различных конфигурациях, включая варианты с процессором Intel Core i9 vPro. Однако Lenovo пока не раскрывает точные характеристики процессора.

Также упоминается о наличии специализированной и легко обновляемой независимой карты NPU, но без конкретных деталей.

Все модели ThinkCentre neo Ultra будут весить 3.25 кг и иметь размеры 195 x 195 x 107 мм. Этот мини-ПК представляет собой компактное, но мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в небольшом форм-факторе.

Также же из интересного стоит отметить, что компьютер получит флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 4090. ThinkCentre neo Ultra от Lenovo будет доступен позже в этом году по начальной цене $1499.