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Компьютеры
10:30, 11 января 2024
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Lenovo представила мощный мини-ПК с RTX 4090 и Intel Core i9 за $1500

Интересно, как он покажет себя в играх?

Lenovo представила новый мини-ПК ThinkCentre neo Ultra, который объединяет в себе мощные вычислительные возможности и компактные размеры.

Новинка будет доступна в различных конфигурациях, включая варианты с процессором Intel Core i9 vPro. Однако Lenovo пока не раскрывает точные характеристики процессора.

Также упоминается о наличии специализированной и легко обновляемой независимой карты NPU, но без конкретных деталей.

Все модели ThinkCentre neo Ultra будут весить 3.25 кг и иметь размеры 195 x 195 x 107 мм. Этот мини-ПК представляет собой компактное, но мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в небольшом форм-факторе.

Также же из интересного стоит отметить, что компьютер получит флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 4090. ThinkCentre neo Ultra от Lenovo будет доступен позже в этом году по начальной цене $1499.

Источник:NotebookCheck.net
Автор:Булат Кармак
Теги:
#LENOVO
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#мини-ПК
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