Lenovo представила не требующий очков 3D-монитор

Lenovo представила не требующий очков 3D-мониторЦена соответствующая
Lenovo собирается поддержать прорыв на рынке с помощью своего нового 3D-монитора ThinkVision 27, анонсированного на конференции IFA. Этот 27-дюймовый 4K-монитор не требует очков для просмотра 3D-изображений благодаря линзе и технологии отслеживания движения глаз в реальном времени.
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Монитор, ориентированный на людей «творческих» работ, таких как дизайнеры и разработчики 3D-графики, проецирует разные изображения на каждый глаз, создавая 3D-эффект. Разрешение 3D-монитора составляет 1920×2160, но линзу можно переключить на обычное 2D-изображение с разрешением 3840×2160.
Технология Lenovo отличается от конкурентов, таких как платформа Simulated Reality компании Dimenco, хотя конкретные отличия не были описаны.
Для работы в 3D необходим компьютер с операционной системой Windows 10 или более поздней версией, отвечающий скромным требованиям (Intel Core i5-7400, Nvidia GeForce GTX 1050, 16 ГБ DDR5 RAM).
Lenovo планирует выпустить монитор в январе 2024 года по цене 2 999 долларов.