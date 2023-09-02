Lenovo представила не требующий очков 3D-монитор

Монитор, ориентированный на людей «творческих» работ, таких как дизайнеры и разработчики 3D-графики, проецирует разные изображения на каждый глаз, создавая 3D-эффект. Разрешение 3D-монитора составляет 1920×2160, но линзу можно переключить на обычное 2D-изображение с разрешением 3840×2160.

Технология Lenovo отличается от конкурентов, таких как платформа Simulated Reality компании Dimenco, хотя конкретные отличия не были описаны.

Для работы в 3D необходим компьютер с операционной системой Windows 10 или более поздней версией, отвечающий скромным требованиям (Intel Core i5-7400, Nvidia GeForce GTX 1050, 16 ГБ DDR5 RAM).

Lenovo планирует выпустить монитор в январе 2024 года по цене 2 999 долларов.