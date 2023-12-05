Lenovo представила полноценный мини-ПК размером со смартфон и всего за $219

По цене всего в $219, Chromebox Micro обещает изменить представление о портативных компьютерах.

Размеры устройства составляют всего 162 x 79 x 20 мм, что приблизительно соответствует размерам iPhone 15 Pro Max или Galaxy S23 Ultra, делая его исключительно компактным решением для пользователей, которым нужен мощный компьютер без громоздкости традиционных ПК.

Несмотря на свою компактность, Chromebox Micro оснащен современным процессором Intel и различными портами, включая возможность подключения к двум мониторам с разрешением 4K одновременно.

Мини-ПК работает на процессоре Intel Celeron N4500 с двумя ядрами процессора и интегрированную графику UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) при TDP в 6 Вт.

Такая начинка позволяет Chromebox Micro эффективно справляться с многозадачностью и выводить контент высокого разрешения.

Запланированный к выпуску в I квартале 2024 года, Lenovo Chromebox Micro является интересным решением для пользователей, ищущих мощное, но компактное и доступное по цене устройство.