Lenovo представила проектор Xiaoxin 100GT с возможностью 360°-проекции

Оснащенный 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, проектор позволяет пользователям ещё и хранить медиафайлы. Возможности подключения включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Одной из выдающихся особенностей Xiaoxin 100GT является его портативный кронштейн на 360°, что позволяет изменять угол проекции. Устройство Lenovo также предлагает такие умные функции, как автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и «обход» препятствий на полотне. Для аудио проектор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт.

Цена Lenovo Xiaoxin 100GT составляет 1,079 юаней (примерно $ 153), и он уже доступен для покупки на JD.com.