Lenovo представила проектор Xiaoxin 100GT с возможностью 360°-проекции

Опубликовано 29 сентября 2024, 16:231 мин.
Lenovo представила проектор Xiaoxin 100GT с возможностью 360°-проекцииНе самый дорогой вариант
Lenovo официально представила проектор Xiaoxin 100GT на китайском рынке. Проектор Xiaoxin 100GT обладает яркостью 500 CVIA люмен, что эквивалентно примерно 1400 ANSI люмен. С полностью герметичным устройством он гарантирует более длительный срок службы, предотвращая накопление пыли, и поддерживает разрешение 1080p при 60Hz.
© Lenovo
Оснащенный 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, проектор позволяет пользователям ещё и хранить медиафайлы. Возможности подключения включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Одной из выдающихся особенностей Xiaoxin 100GT является его портативный кронштейн на 360°, что позволяет изменять угол проекции. Устройство Lenovo также предлагает такие умные функции, как автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и «обход» препятствий на полотне. Для аудио проектор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт.
Цена Lenovo Xiaoxin 100GT составляет 1,079 юаней (примерно $ 153), и он уже доступен для покупки на JD.com.