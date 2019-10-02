Lenovo привезла в Россию мощный компьютер размером со школьный пенал

Устройство можно закрепить в любом месте с использованием крепления VESA. По большому счёту, с ThinkCentre M90n-1 Nano пользователи смогут создавать свои модульные компьютеры «всё в одном» с помощью монитора Tiny-in-One. В принципе совместимость с мониторами и док-станциями неттопу обеспечивает разъём USB Type-C.

ThinkCentre M90n-1 Nano поддерживает процессоры Intel Whiskey Lake-U vPro до i7 включительно.