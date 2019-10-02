Компьютеры
Сегодня 12:28
Lenovo привезла в Россию мощный компьютер размером со школьный пенал
Не зря у него в названии слово Nano
Lenovo представила на российском рынке неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. По сути, это коробка, в которой заключены мощности полнофункционального настольного персонального компьютера.
ThinkCentre M90n-1 Nano компания называет «самым маленьким и полнофункциональным настольным ПК в мире». Объём его корпуса составляет всего 0,35 л (это объём какой-нибудь небольшой термокружки). Весит же неттоп всего 505 граммов. Габариты его равны 179 x 88 x 22 мм.
Lenovo
Устройство можно закрепить в любом месте с использованием крепления VESA. По большому счёту, с ThinkCentre M90n-1 Nano пользователи смогут создавать свои модульные компьютеры «всё в одном» с помощью монитора Tiny-in-One. В принципе совместимость с мониторами и док-станциями неттопу обеспечивает разъём USB Type-C.
ThinkCentre M90n-1 Nano поддерживает процессоры Intel Whiskey Lake-U vPro до i7 включительно.
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