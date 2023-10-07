Lenovo решила занять рынок ПК на базе Android, начиная с моноблока с Core i9

ThinkCentre M70a оснащен 21-дюймовым сенсорным дисплеем и предлагает ряд процессоров Intel Core 12-го поколения, от Core i3 до Core i9, по цене от 889 до более чем 1250 долларов. Такое сочетание Android на Core i9 с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe емкостью 512 ГБ обеспечит универсальную вычислительную платформу. Lenovo нацелена на такие отрасли, как розничная торговля, гостиничный бизнес и здравоохранение, где очень важна индивидуальная среда.

Lenovo также планирует внедрить предложения Esper в других устройствах, включая ThinkCentre M70q малого форм-фактора, ThinkEdge SE30 и ThinkCentre M90n-1 IoT, что позволит расширить сферу применения Android за пределы традиционно мобильных устройств.