Lenovo случайно раскрыла новую бюджетную видеокарту AMD

Речь идёт о компьютере Legion T5, который обнаружил инсайдер под ником KOMACHI_ENSAKA. В записях упоминается видеокарта Radeon с 4 ГБ памяти GDDR6. Этот файл, впрочем, больше недоступен. Вероятно, Lenovo обнаружила ошибку и удалила все данные. Информация о Radeon RX 6500XT однако сохранилась в Google Cache.

Там упоминается, что видеокарта будет предлагать два разъёма для подключения дисплея — HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. В файле указан и предшественник модели — Radeon RX 5500. Указывается и основное различие между картами: новые возможности подключения дисплея, доступные с архитектурой RDNA2.

Файл от Lenovo не содержал подробной информации о конфигурации графического процессора. Ранее сообщалось, что новинка должна иметь графический чип Navi 24 с 1024 потоковыми процессорами.

Скорее всего, недорогую AMD Radeon RX 6500 XT представят в январе.