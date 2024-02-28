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Компьютеры
Опубликовано 28 февраля 2024, 18:00
1 мин.

Lenovo выпустила компактный игровой ПК GeekPro 2024

Пока что в Китае
Lenovo представила новое пополнение в линейке игровых ПК — GeekPro 2024. Эта компактная машина с 17-литровым корпусом предлагает неплохую производительность.
Lenovo выпустила компактный игровой ПК GeekPro 2024

© Lenovo

Пользователи могут выбирать между процессорами Intel Core i7−14700F или i5−14400F, удовлетворяющими различным требованиям к бюджету и производительности. GeekPro оснащен видеокартой NVIDIA RTX 4060 Ti. Заявлены до 32 ГБ оперативной памяти DDR5. За основную память отвечает SSD PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ. Блок питания имеет мощность в 500 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Система поставляется с предустановленной Windows 11. Lenovo также предоставляет 5-летнюю гарантию для дополнительного спокойствия.

Доступность:

В настоящее время Lenovo GeekPro 2024 доступен только в Китае, различные конфигурации начинаются от ¥6099 (около $ 847) и достигают ¥8399 (около $ 1167). Хотя Lenovo еще не подтвердила дату глобального запуска или цену, есть вероятность, что GeekPro 2024 появится на других рынках в конце этого года под брендом «Lenovo LOQ Tower».

  • i5−14400F / RTX 4060 Ti / 16 ГБ DDR5 / 1 ТБ SSD / Wi-Fi 6: ¥6099 ($ 847)

  • i5−14400F / RTX 4060 Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD / Wi-Fi 6: ¥6499 ($ 903)

  • i7−14700F / RTX 4060 Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD / Wi-Fi 6: ¥7899 ($ 1097)

  • i7−14700F / RTX 4060 Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD / Wi-Fi 6: ¥8199 ($ 1139)

  • i7−14700F / RTX 4060 Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD / Wi-Fi 6: ¥8399 ($ 1167)

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#компьютер
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#LENOVO
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#Китай