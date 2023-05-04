Lenovo выпустила мини-ПК с предустановленными Windows 11 и Microsoft Office по приятной цене

Несмотря на наличие 13-го поколения процессора Intel H серии, Lenovo Xiaoxin Mini PC имеет корпус небольшого размера из металла. Есть даже съёмная белая верхняя крышка. Вес малыша составляет всего около 1,8 кг.

Дизайн устройства напоминает Xbox Series S, однако его можно разместить только горизонтально. В комплекте поставляется блок питания на 150 Вт, а также два вентилятора охлаждения – один для процессора, другой для блока.

Из коробки мини-ПК идёт с Windows 11 и предустановленным пакетом Microsoft Office. Устройство использует оперативную память DDR4 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 SSD.

Есть здесь и все необходимые порты и опции подключения, такие как Wi-Fi 6, Bluetooth, три порта USB 3.2 Gen 2 (Type-A), один порт USB 3.2 Gen 2 (Type-C), один Thunderbolt 4, один USB 2.0 (Type-A), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, LAN и разъём для наушников 3,5 мм.

Цены на Lenovo Xiaoxin Mini PC в Китае следующие: $580 долларов за версию i5-13500H 16 ГБ + 1 ТБ и $725 за i7-13700H 32 ГБ + 1 ТБ.