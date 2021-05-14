Lenovo выпустила мышь с беспроводной зарядкой и одновременным подключением к трём устройствам

Новый бренд предназначен для людей с гибким рабочим графиком, которым сейчас приходится много работать из дома.

Мышь Lenovo Go является универсальной. Она может одновременно подключаться к трём устройствам через Bluetooth. Это подойдёт для людей, которым нужно часто переключаться между задачами. Мышь, кстати, можно подключить и через порт USB Type-C. У неё есть аккумулятор ёмкостью 380 мАч. Lenovo обещает, что мышь будет работать до двух месяцев на одном заряде. При этом время подзарядки составляет 1,5 часа. Что интересно, мышь поддерживает беспроводную зарядку Qi-стандарта.

Устройство оценено в $90.