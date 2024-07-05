Lenovo выпустила замену Apple Mac Studio, но с процессором Intel и видеокартой NVIDIA

Новинка, впервые анонсированная на CES, уже доступна в некоторых странах, включая Австралию.

ThinkCentre Neo Ultra имеет размеры 195 x 191 x 108 мм, что делает его аналогичным по размеру Apple Mac Studio.

Однако, в отличие от детища купертиновцев, он работает на Windows и использует оборудование Intel и NVIDIA.

Компьютер поддерживает до восьми дисплеев и оснащен множеством портов, включая USB Type-C, HDMI и DisplayPort, но не имеет Thunderbolt-портов.

Устройство предлагает процессоры с энергопотреблением от 35 до 65 ватт, включая модели от Intel Core i5 до Core i9.

Внутри корпуса находятся четыре вентилятора для охлаждения системы и два слота SODIMM, поддерживающие до 64 ГБ DDR5-памяти.

Также доступны два слота M.2 для хранения данных и два дополнительных слота для беспроводной карты и опциональной ИИ-карты.

Компьютер оснащен встроенным динамиком мощностью 2 Вт и поддерживает WiFi 6E или WiFi 7.

В США стартовая цена ожидается около $1500 за модель без дискретной графики.