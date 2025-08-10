34-дюймовый UltraGear 34GX900A получил разрешение 1440p, время отклика 0,03 мс и частоту обновления 240 Гц. Среди портов — DisplayPort, HDMI, USB и аудиоразъём. От предыдущей модели убрали Ethernet, но добавили стереодинамики. Цена — примерно 1300 долларов.

Кроме того, LG Display показала новые технологии на выставке K-Display 2025, включая крупные OLED-панели с яркостью до 4000 нит и игровые мониторы с частотой обновления до 720 Гц.