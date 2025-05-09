Компьютеры
Опубликовано 09 мая 2025, 07:31
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LG официально представила еще более энергоэффективные OLED-панели под названием Hybrid Tandem OLED

Ждем в топовых смартфонах уже в ближайшее время
LG анонсировала новый тип OLED-дисплеев под названием Hybrid Tandem OLED, которые потребляют на 15% меньше энергии по сравнению с традиционными панелями.
LG официально представила еще более энергоэффективные OLED-панели под названием Hybrid Tandem OLED
© Android Headlines

Технология обещает значительно увеличить время автономной работы смартфонов и других портативных устройств. Основное отличие Hybrid Tandem OLED — это новая структура с двумя синими слоями, каждый из которых отвечает за разную часть спектра.

Один слой обеспечивает точную передачу цвета и долговечность, а второй помогает поглощать потерянную энергию, повышая общую эффективность. Это решение должно продлить срок службы синих субпикселей, которые обычно быстрее теряют яркость и требуют больше энергии.

LG официально представила еще более энергоэффективные OLED-панели под названием Hybrid Tandem OLED
© Android Headlines

Первые панели уже готовы к массовому производству, и LG Display планирует представить их для смартфонов и планшетов в ближайшие месяцы. Технология особенно актуальна для современных устройств с высокими частотами обновления и яркими экранами, которые потребляют значительное количество энергии.

Источник:Android Headlines
Автор:Булат Кармак
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