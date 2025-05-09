LG официально представила еще более энергоэффективные OLED-панели под названием Hybrid Tandem OLED

LG официально представила еще более энергоэффективные OLED-панели под названием Hybrid Tandem OLEDЖдем в топовых смартфонах уже в ближайшее время
Технология обещает значительно увеличить время автономной работы смартфонов и других портативных устройств. Основное отличие Hybrid Tandem OLED — это новая структура с двумя синими слоями, каждый из которых отвечает за разную часть спектра.
Один слой обеспечивает точную передачу цвета и долговечность, а второй помогает поглощать потерянную энергию, повышая общую эффективность. Это решение должно продлить срок службы синих субпикселей, которые обычно быстрее теряют яркость и требуют больше энергии.
Первые панели уже готовы к массовому производству, и LG Display планирует представить их для смартфонов и планшетов в ближайшие месяцы. Технология особенно актуальна для современных устройств с высокими частотами обновления и яркими экранами, которые потребляют значительное количество энергии.