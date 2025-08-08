LG представила самый быстрый в мире OLED-дисплей с частотой 720 Гц

LG представила самый быстрый в мире OLED-дисплей с частотой 720 ГцИ это не все новинки
Новая 27-дюймовая OLED-панель с разрешением QHD поддерживает частоту обновления 540 Гц в стандартном режиме и до 720 Гц при понижении разрешения до 720p благодаря технологии DFR (Dynamic Frequency and Resolution). Это рекордное значение для OLED-экранов.
Панель входит в четвёртое поколение OLED-дисплеев LG и использует технологию Primary RGB Tandem — каждый из субпикселей (красный, зелёный, синий) расположен в отдельном слое, что повышает яркость и энергоэффективность.
Экран охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и достигает пиковой яркости 1500 нит.
Также LG продемонстрировала 83-дюймовую OLED-панель с яркостью до 4000 нит — наивысшим показателем среди потребительских OLED-дисплеев, и 45-дюймовый экран с разрешением 5120 × 2160 пикселей, что делает его самым чётким OLED-монитором.
Помимо этого, компания представила дисплеи для автомобилей, включая 57-дюймовую LCD-панель на всю ширину салона, 32,6-дюймовый выдвижной OLED и 14-дюймовый Tandem-дисплей с низким энергопотреблением.