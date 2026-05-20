LG выпустит игровой монитор с частотой 1000 Гц, но с нюансом

Диагональ нового монитора — 24,5 дюйма, тип матрицы — IPS. Из особенностей: «минималистичная» подставка, встроенный крючок для наушников и настраиваемая подсветка.

Также в мониторе есть ИИ-функции. Одна из них автоматически настраивает яркость и контрастность в зависимости от жанра игры. Другая улучшает пространственное восприятие звука и делает голоса в игре более чёткими (при использовании совместимых наушников).

LG обещает, что устройство появится во второй половине 2026 года. Цена пока не объявлена.