Lian Li представила L-образный блок питания

Эта концепция — не только эстетика, но и доступность и удобство, особенно для тех, кто использует двухкамерные корпуса, где прокладка кабелей имеет первостепенное значение. L-образный дизайн продуманно размещает все разъемы на боковой стороне корпуса, что позволяет легко подключать и отключать кабели без необходимости тянуться за системой.

Но блок питания Edge еще и оснащен функциями, которые удовлетворят требовательных к мощности пользователей, среди которых поддержка 1300 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum, а также 1000 Вт, 850 Вт и даже 850 Вт без кожуха — все они соответствуют стандарту эффективности Gold, ATX 3.0, кабелей 12VHPWR и не только.

Цена пока не уточняется.