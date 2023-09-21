Linux отказался от долгосрочной поддержки ядер: с ними слишком много работы

В качестве причин такого изменения были названы недостаток использования и поддержки, а также выгорание «сопровождающих». Двухлетний период поддержки подходит для ПК, но он создает проблемы для других устройств, таких как Android и IoT-устройства, где обновления ядра происходят реже.

Например, Android-устройства Google часто поставляются со старыми ядрами, и переход на более современные ядра еще не завершен: некоторые устройства до сих пор работают на ядрах четырехлетней давности, пишет Ars Technica.