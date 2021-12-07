Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзи

В России теперь можно будет купить клавиатуру POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat. Новинки появятся в продаже 20 декабря в трёх цветовых решениях.

Клавиатура отличается тем, что в комплекте с ней идут восемь сменных клавиш с изображениями популярных эмодзи. Также с помощью программного обеспечения Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям.