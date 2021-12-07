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Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзи

Очень красивые аксессуары
Производитель Logitech представил для российского рынка новые модели клавиатур и компьютерных мышей из линейки POP. Это необычные и яркие аксессуары.
Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзи

В России теперь можно будет купить клавиатуру POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat. Новинки появятся в продаже 20 декабря в трёх цветовых решениях.

Клавиатура отличается тем, что в комплекте с ней идут восемь сменных клавиш с изображениями популярных эмодзи. Также с помощью программного обеспечения Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям.

Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзи

Logitech

У мыши POP Mouse тоже есть специальная кнопкой в верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но её можно перенастроить.

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Фото: Logitech

POP Keys совместима с операционными системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android, а POP Mouse — с macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.

Клавиатура стоит 10 990 рублей, мышь — 2990, а коврик — 1790 рублей.

Источник: Пресс-служба Logitech
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