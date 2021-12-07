Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзи

Logitech привёз в Россию клавиатуры с отдельными кнопками для эмодзиОчень красивые аксессуары
В России теперь можно будет купить клавиатуру POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat. Новинки появятся в продаже 20 декабря в трёх цветовых решениях.
Клавиатура отличается тем, что в комплекте с ней идут восемь сменных клавиш с изображениями популярных эмодзи. Также с помощью программного обеспечения Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям.
Logitech
У мыши POP Mouse тоже есть специальная кнопкой в верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но её можно перенастроить.
POP Keys совместима с операционными системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android, а POP Mouse — с macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.
Клавиатура стоит 10 990 рублей, мышь — 2990, а коврик — 1790 рублей.