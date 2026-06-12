Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold

Опубликовано 12 июня 2026, 18:221 мин.
Logitech выпустила складную мышь Mobi FoldОна помещается в карман
Logitech выпустила складной… Нет, не телефон. Компьютерную мышь. Новинка называется Mobi Fold.
© Logitech
В сложенном состоянии она занимает вдвое меньше места. Её размеры — примерно 6,5 на 6 сантиметров, весит она 79 граммов. При раскладывании мышь включается автоматически.
Корпус сделан из переработанного пластика и покрыт пылезащитным силиконовым чехлом. Шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования, угол регулировки — до 130 градусов.
Подключается по Bluetooth к трём устройствам одновременно. Поддерживаются Windows, macOS, ChromeOS, Linux, а также планшеты на Android и iPadOS. Есть кнопка переключения между устройствами.
У мыши тихие клики и сенсорная панель вместо колеса прокрутки. Зарядка через USB-C. Одной минуты хватает на 22 часа работы, полного заряда — до 30 дней.
Цена — от 80 долларов.