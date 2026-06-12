Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold

В сложенном состоянии она занимает вдвое меньше места. Её размеры — примерно 6,5 на 6 сантиметров, весит она 79 граммов. При раскладывании мышь включается автоматически.

Корпус сделан из переработанного пластика и покрыт пылезащитным силиконовым чехлом. Шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования, угол регулировки — до 130 градусов.