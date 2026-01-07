Logitech забыла обновить сертификат и «окирпичила» часть мышек на Mac

Самое «забавное», что большинство офисных устройств Logitech не имеют встроенной памяти, поэтому без Options+ их нельзя полноценно настроить (на момент написания материала).

Пока Logitech не выпустила исправление, у владельцев Mac есть два варианта. Первый — дождаться официального обновления. Второй: отключить автоматическую настройку даты и времени и вручную установить дату на 5 января, но это скорее временное решение.

Версия приложения для Windows работает нормально. На Linux Options+ официально не поддерживается, и пользователи там обходятся сторонними решениями.