Лучшая бюджетная сборка 2023 года? Тест Ryzen 5 5500 и RX 6600 в играх

Лучшая бюджетная сборка 2023 года? Тест Ryzen 5 5500 и RX 6600 в играхВот какие результаты вы получите
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech протестировали в современных играх производительность Ryzen 5 5500 и RX 6600.
A Plague Tale: Requiem запускалась в 1080p с высоким пресетом, Ultra Quality, RT Off. Средняя частота кадров в ней находилась примерно на уровне 58 к/с. С трассировкой лучей средний FPS равнялся в игре 36 к/с.
Hogwarts Legacy без Ray Tracing шла в Full HD на высоких настройках графики, с TAA High, RT Off. В результате удалось в среднем в этой игре получить 69 к/с, а с трассировкой лучей FPS - 54 к/с.
Resident Evil 4 тестировалась в 1080p с Prioritize Graphics, No Upscale, RT Off. Средняя производительность в ней находилась на уровне 72 к/с.
В Starfield в 1080p с настройками Optimized и 100% Scale средняя частота кадров равнялась 45 к/с.
The Last of Us: Part 1 запускалась в разрешении Full HD с высоким пресетом, No Upscale. Средняя производительность в этой игре составила 56 к/с.
С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Средняя частота кадров в современных играх с AMD Ryzen 5 5500 и RX 6600 равнялась без функции трассировки лучей - 64 к/с. Соответственно, с RT это число будет ещё меньше.
Характеристики сборки:
- процессор AMD Ryzen 5 5500;
- материнская плата Gigabyte X570 AORUS Elite;
- оперативная память DDR4 3600MHz CL16 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2;
- видеокарта Sapphire RX 6600 Pulse.