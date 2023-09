Лучшая бюджетная сборка 2023 года? Тест Ryzen 5 5500 и RX 6600 в играх

A Plague Tale: Requiem запускалась в 1080p с высоким пресетом, Ultra Quality, RT Off. Средняя частота кадров в ней находилась примерно на уровне 58 к/с. С трассировкой лучей средний FPS равнялся в игре 36 к/с.

Hogwarts Legacy без Ray Tracing шла в Full HD на высоких настройках графики, с TAA High, RT Off. В результате удалось в среднем в этой игре получить 69 к/с, а с трассировкой лучей FPS - 54 к/с.

Resident Evil 4 тестировалась в 1080p с Prioritize Graphics, No Upscale, RT Off. Средняя производительность в ней находилась на уровне 72 к/с.

В Starfield в 1080p с настройками Optimized и 100% Scale средняя частота кадров равнялась 45 к/с.

The Last of Us: Part 1 запускалась в разрешении Full HD с высоким пресетом, No Upscale. Средняя производительность в этой игре составила 56 к/с.