Лучшая бюджетная видеокарта последнего поколения: RTX 3050, RX 6500 XT или RX 6600?

Авторы YouTube-канала i2HARD проверили производительность видеокарт GTX 1650, RTX 3050, RX 6500XT, RX 6600, RTX 3060. Запускали конфигурации в играх и рабочих программах.

Среди бенчмарков были 3D Mark, Blender, AIDA64 GPGPU, Adobe Premiere. В первом (Firestrike) себя неплохо показала RX 6600, набрав 23864 балла по сравнению с 15900 у RTX 3050 и 15531 балл у RX 6500XT. Похожая ситуация в 3D Mark Time Spy: RX 6600 также вырывается вперёд по сравнению с RTX 3050 и RX 6500 XT. В Blender результаты были разные, но в основном преимущество - за NVIDIA.

Все замеры вы можете увидеть ниже.