Лучшая бюджетная видеокарта последнего поколения: RTX 3050, RX 6500 XT или RX 6600?Выяснили на YouTube-канале i2HARD
Авторы YouTube-канала i2HARD проверили производительность видеокарт GTX 1650, RTX 3050, RX 6500XT, RX 6600, RTX 3060. Запускали конфигурации в играх и рабочих программах.
Среди бенчмарков были 3D Mark, Blender, AIDA64 GPGPU, Adobe Premiere. В первом (Firestrike) себя неплохо показала RX 6600, набрав 23864 балла по сравнению с 15900 у RTX 3050 и 15531 балл у RX 6500XT. Похожая ситуация в 3D Mark Time Spy: RX 6600 также вырывается вперёд по сравнению с RTX 3050 и RX 6500 XT. В Blender результаты были разные, но в основном преимущество - за NVIDIA.
Все замеры вы можете увидеть ниже.
Из игр запускались Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2. По средней производительности лучший результат показывает RX 6600, если сравнивать эту видеокарту с RTX 3050 и RX 6500 XT. Все замеры производительности - ниже.
Далее ведущий перешёл к тестированию PCle 3.0 и 4.0. В целом оказалось, что бенчмарке 3D Mark прирост производительности оказывается довольно значительным - в два раза, в других же он составил всего 1-2 процента (Blender - кроме Victor). В Adobe Premiere версия 4.0 сокращает время рендера на 27 процентов (для RX 6500XT) и 10 процентов (RTX 3050).
В играх разница в средней производительности иногда была довольно значительной. К примеру, в Doom Eternal она составила 5 процентов с низкими настройками и 11 процентов - со средними; в Forza Horizon 5 - уже 17 процентов (низкий пресет) и 44 процента (экстремальные настройки).
Все замеры - ниже.
Что касается разгона, то прирост средней производительности и частоты кадров в очень редких событиях RX 6500 XT в Doom Eternal в этом случае составил 5 процентов. В то же время у RTX 3050 получилось увеличить быстродействие на 9 процентов в среднем и на 10 процентов - в крайне редких событиях. Похожие результаты были и в Forza Horizon 5.
По мнению ведущего, в целом видеокарты вышли довольно спорными. Но при этом по большей части производительность выше оказывалась у RX 6600.
Конфигурации протестированных ПК:
- процессор AMD Ryzen 9 5900X, 4.7/4.6 GHz;
- видеокарта INNO3D GeForce GTX 1650 Super Compact/Sapphire Radeon RX 6500XT PULSE/Palit GeForce RTX 3050 Dual/Sapphire Radeon RX 6600 PULSE/INNO3D GeForce RTX 3060 ICHILL X3 RED;
- материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Extreme;
- оперативная память DDR4 G.SKILL Trident Z RGBF4-3600C16D-16GTZR 2x8 ГБ;
- система охлаждения Кастом СВО;
- корпус Streacom BC1 Open Benchtable;
- операционная система Windows 10.