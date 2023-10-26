Лучшая «почти флагманская» видеокарта: RTX 4070 против RX 7800 XT

Тестовый стенд состоял, помимо видеокарт Nvidia GeForce RTX 4070 и AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ Gigabyte Gaming OC, из процессора AMD Ryzen 5 7600X (фикс ядер на 5.4), материнской платы Gigabyte b650 Aourus elite AX, оперативной памяти DDR5 32GB T-Create 6000 cl 38 (oc 6200 cl 30\fclk 2066), системы охлаждения Deepcool lt720, корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL, блока питания Deepcool PX1200g, накопителя Kingston kc 3000.

Всего запускались пять игр с высокими (и максимальными) настройками графики. В Cyberpunk 2077 без DLSS видеокарта RX 7800 XT была быстрее по среднему показателю частоты кадров на 30%. При этом после активации RTX+FSR RTX 4070 уже обходит конкурента.

Со всеми замерами в играх вы можете ознакомиться ниже.