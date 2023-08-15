Лучшая современная видеокарта среднего класса: RTX 4060, RX 7600 или Intel A770?Их сравнили в 1080p и 1440p
На YouTube-канале i2HARD эксперты выяснили, какую видеокарту среднего класса лучше всего брать сегодня для игр.
Тестовые стенды с RTX 4060, RX 7600 и Intel A770 включали в себя следующие компоненты. Процессор - AMD Ryzen 7 7800X3D, материнская плата - Asus ROG Crosshair X670E Gene, оперативная память - G.Skill Trident Z5 2x16 ГБ, система охлаждения - Arctic Cooling Liquid Freezer II-360, блок питания - MSI MPG A1000G PCIe5, корпус Streacom BC1 Open Benchtable.
С характеристиками самих видеокарт вы можете ознакомиться на изображении ниже.
Все игры тестировались в 1080p и 1440p с RTX off и on. При отключенной технологии RTX в Cyberpunk 2077 в 1080p на средних настройках хуже всего себя показала Intel A770, а RTX 4060 и RX 7600 имели примерно одинаковую производительность. Благодаря генератору кадров RTX 4060 удалось повысить FPS на 43%. В разрешении 1440p просела меньше всего Intel A770, так как в меньшем разрешении она не способна использовать свою мощность оптимально в меньшем разрешении.
The Last of Us запускалась со средним пресетом. В 1080p с RTX off на последнем месте с большим отставанием от остальных оказалась Intel A770. С ней 60 к/с можно получить только на минимальных настройках графики, тогда как RTX 4060 и RX 7600 позволяют повысить настройки. Похожая ситуация с частотой кадров возникает и в 1440p.
В среднем по 15 играм с RTX off результаты были следующими. В разрешении 1080p RTX 4060 и RX 7600 по средней производительности показывают себя одинаково. В 1440p видеокарта Intel A770 догоняет остальные по FPS.
С RTX on в 7 играх оказалось, что генератор кадров даёт намного больший прирост FPS с лучами, чем без. В очень небольшое количество игр вы сможете поиграть на RX 7600 с адекватной производительностью при трассировке лучей. На RTX 4060 и Intel A770 вы сможете позволить себе лучи в большем количестве игр.
Вывод
Видеокарта RTX 4060 отличается более высокой производительностью в рабочих задачах, доступностью всех трёх апскейлеров, а также генератора кадров. Это, конечно, спорная технология, которая в некоторых играх даёт артефакты. При включении генератора кадров этих артефактов просто станет больше. Но также вы получите прирост в FPS в 1,5 раза. Присутствует прирост частоты кадров даже при упоре в процессор.
Помимо этого, RTX 4060 имеет самое низкое из всех протестированных моделей энергопотребление, а также меньшее количество багов. Из минусов видеокарты можно назвать разве что ценник. Других недостатков по сравнению с конкурентами у неё нет.
Radeon RX 7600 в среднем даёт примерно такой же FPS, как RTX 4060, во всех разрешениях. С трассировкой лучей - ещё меньше. Кодировщик у неё менее качественный, энергопотребление выше, нет у этой видеокарты генератора или DLSS. Из плюсов у неё можно назвать лишь цену.
ARC A770 советовать к покупке невозможно вообще. FPS у неё только в нескольких играх чуть выше, чем у остальных видеокарт. Поэтому брать её точно нет смысла. У неё также много багов, ужасное программное обеспечение, отсутствует шумоподавление микрофона, в половине игр аномальная низкая частота кадров, в том числе с упором в процессор.