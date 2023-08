Лучшая современная видеокарта среднего класса: RTX 4060, RX 7600 или Intel A770?

Тестовые стенды с RTX 4060, RX 7600 и Intel A770 включали в себя следующие компоненты. Процессор - AMD Ryzen 7 7800X3D, материнская плата - Asus ROG Crosshair X670E Gene, оперативная память - G.Skill Trident Z5 2x16 ГБ, система охлаждения - Arctic Cooling Liquid Freezer II-360, блок питания - MSI MPG A1000G PCIe5, корпус Streacom BC1 Open Benchtable.

С характеристиками самих видеокарт вы можете ознакомиться на изображении ниже.

Все игры тестировались в 1080p и 1440p с RTX off и on. При отключенной технологии RTX в Cyberpunk 2077 в 1080p на средних настройках хуже всего себя показала Intel A770, а RTX 4060 и RX 7600 имели примерно одинаковую производительность. Благодаря генератору кадров RTX 4060 удалось повысить FPS на 43%. В разрешении 1440p просела меньше всего Intel A770, так как в меньшем разрешении она не способна использовать свою мощность оптимально в меньшем разрешении.

The Last of Us запускалась со средним пресетом. В 1080p с RTX off на последнем месте с большим отставанием от остальных оказалась Intel A770. С ней 60 к/с можно получить только на минимальных настройках графики, тогда как RTX 4060 и RX 7600 позволяют повысить настройки. Похожая ситуация с частотой кадров возникает и в 1440p.

В среднем по 15 играм с RTX off результаты были следующими. В разрешении 1080p RTX 4060 и RX 7600 по средней производительности показывают себя одинаково. В 1440p видеокарта Intel A770 догоняет остальные по FPS.

С RTX on в 7 играх оказалось, что генератор кадров даёт намного больший прирост FPS с лучами, чем без. В очень небольшое количество игр вы сможете поиграть на RX 7600 с адекватной производительностью при трассировке лучей. На RTX 4060 и Intel A770 вы сможете позволить себе лучи в большем количестве игр.