Лучшая видеокарта среднего класса: RX 7700 XT против RTX 4060 Ti

Игра Starfield запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с (с RTX 4060 Ti) и 60 к/с (с RX 7700 XT).

Baldur's Gate 3 шла с ультра-графикой и с DLSS/FSR Off. В среднем в ней удалось получить 68 к/с и 85 к/с (с 4060 Ti и 7700 XT соответственно).

В Ratchet & Clank Rift Apart с Ray Tracing High, пресетом Very High и DLSS/FSR Off средний FPS находился на уровне 52 к/с в обоих случаях.

Immortals of Aveum шла на ультра-настройках графики и с DLSS/FSR Off. Средняя производительность в этой игре составила с RTX 4060 Ti - 36 к/с, с RX 7700 XT - 52 к/с.

Remnant II тестировалась с графикой Ultra, с DLSS/FSR Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 48 к/с (RTX 4060 Ti) и 65 к/с (RX 7700 XT).

The Last of Us Part I шла с такими же настройками, что и игра выше. Средний FPS в ней составил 48 к/с (RTX 4060 Ti) и 65 к/с (RX 7700 XT).