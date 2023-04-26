Лучшие дешёвые принтеры в 2023 году

Лучший бюджетный принтер «всё в одном» для домашнего офиса

Brother MFC-J4335DW

Это устройство «всё в одном», и оно настолько привлекательно, что хорошую альтернативу за ту же цену найти сложно. Принтер занимает мало места на столе и выдаёт текст и графику хорошего качества. Вы также можете сканировать, копировать что-либо, отправлять факсы при помощи этого устройства.

Из его достоинств выделяют возможность двусторонней печати, высокую скорость печати (за подобную цену), возможность использовать принтер как факс, печать с мобильных устройств и сканирование на них, низкую цену и низкую стоимость одной страницы. При этом двухстороннее сканирование устройство не поддерживает, а качество текста становится плохим при использовании мелкого шрифта и некоторых стилей.