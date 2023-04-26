Лучшие дешёвые принтеры в 2023 году

Лучшие дешёвые принтеры в 2023 годуПравда, из ассортимента в магазинах США
Специалисты портала PCMag назвали девять лучших на сегодня недорогих принтеров. Вы смело можете покупать любой из них.
Лучший бюджетный принтер «всё в одном» для домашнего офиса
Brother MFC-J4335DW
Это устройство «всё в одном», и оно настолько привлекательно, что хорошую альтернативу за ту же цену найти сложно. Принтер занимает мало места на столе и выдаёт текст и графику хорошего качества. Вы также можете сканировать, копировать что-либо, отправлять факсы при помощи этого устройства.
Из его достоинств выделяют возможность двусторонней печати, высокую скорость печати (за подобную цену), возможность использовать принтер как факс, печать с мобильных устройств и сканирование на них, низкую цену и низкую стоимость одной страницы. При этом двухстороннее сканирование устройство не поддерживает, а качество текста становится плохим при использовании мелкого шрифта и некоторых стилей.
Лучший бюджетный принтер «всё в одном» для всей семьи
Canon Pixma G3270 Wireless MegaTank All-In-One Printer
Этот принтер стоит не так дорого, и вам не придётся тратить много денег на его эксплуатацию. Чернила в комплекте рассчитаны почти на 6000 страниц монохромного текста и 7700 цветных страниц. Этот принтер не особо быстрый, а в его лоток влезает всего 100 листов бумаги. Его можно приобрести для дома или для домашнего офиса, если печатать материалов нужно мало или «средне».
Среди плюсов принтера эксперты называют возможность печати, сканирования, копирования, наличие резервуарных чернил, которые рассчитаны на несколько тысяч страниц, поддержку мобильной печати Wi-Fi или Wi-Fi Direct. Но двусторонняя печать у этого устройства только ручная, у него нет АПД, сканирует он лишь до размера Letter, по одной странице за раз.
Бюджетная картриджная альтернатива Canon Pixma G3260
Canon Pixma TR4720
У этого принтера есть четыре функции: печать, факс, сканирование, копирование. При этом картриджи используются у него цветные и чёрные. Подойдёт устройство для тех, кому не нужно печатать больше 100 страниц в месяц.
Среди плюсов Canon называют отличное качество печати (особенно фотографий), небольшой след, большое количество функций (в том числе АПД на 20 листов), механизм автоматической двусторонней печати, хороший набор программ за эту цену. В то же время будьте готовы к медленной скорости печати, высоким эксплуатационным расходам (из-за двух видов картриджей), отсутствию поддержки флешек.
Лучший бюджетный персональный лазерный принтер
Pantum P3012DW
У этого принтера есть лоток на 250 обычных листов и ещё один лоток - на один лист для фирменных бланков или других специальных материалов. Также в отличие от аналогов он поддерживает USB, Ethernet, Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Отлично печатает устройство текст и посредство - графику и фотографии. Поэтому если для вас важно последнее, то выберите другую модель.
Надёжная альтернатива Pantum P3012DW
Pantum P2502W
Принтер оснащён лотком для бумаги на 150 листов, а также возможностью ручной двусторонней печати. Стоит принтер недорого и при этом печатает текст качественно, выдаёт довольно качественные фотографии, имеет проводные и беспроводные сетевые подключения. Вместе с тем работает он достаточно шумно при подаче бумаги и сама бумага скручивается после печати.
Лучший бюджетный принтер для моментальных снимков размером 4 на 6 дюймов (10 на 15 см)
Canon Selphy CP1500
Качество фотографий у этого принтера на уровне, а эксплуатационные расходы при этом низкие. Благодаря дополнительной батарее на одном заряде вы можете напечатать до 54 фотографий, на один снимок уходит чуть меньше минуты. Кроме того, печатать вы можете с карты SD или microSD, флешки USB, телефона или планшета iOS или Android, а также с ПК на MacOS или Windows (но приложения в этом случае ориентированы только на телефон). Среди минусов фотопринтера можно назвать то, что бумага, которая поставляется в упаковках с расходными материалами, тонкая.
Лучший принтер для моментальных снимков размером 3 на 3 дюйма (8 на 8 см)
Kodak Mini 3 Retro (3x3) Portable Printer
Подключить устройства к этому принтеру вы сможете только по Bluetooth, а поддержки Wi-Fi у него нет. Кроме того, доступна лишь печать с планшетов и смартфонов на Android или iOS (ПК на Windows или macOS он не поддерживает). Тем не менее вы можете рассчитывать на отличное качество снимков формата 8x8 см, возможность печати фото как без полей, так и с рамками, наличие в комплекте расходных материалов для 68 фотографий.
Лучший бюджетный принтер для печати этикеток в промышленном стиле
Epson LabelWorks LW-PX300
Благодаря этому недорогому принтеру вы сможете напечатать и стандартные наклейки, и магниты на холодильник, и многое другое. Правда, к смартфону или компьютеру подключить его нельзя, в комплекте с ним нет батарей и в целом печатает он медленно. При этом у вас есть выбор между печатью пластиковых, виниловых, магнитных и флуоресцентных лент шириной до 18 мм, а также возможность сохранить в памяти устройства до 50 различных этикеток.
Лучший бюджетный принтер для бумажных этикеток
Brother QL-800
Приобретая этот принтер, вы получаете быстрый вывод, хорошее качество печати, различные варианты оформления этикеток, программное обеспечение для печати и мобильные приложения (Android, Windows, MacOS), возможность печати двухцветных, красных/чёрных этикеток.