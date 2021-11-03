Лучшие игровые мыши 2021 года

6. Razer Basilisk Ultimate with Charging Dock

Быстрая и беспроводная

Стоимость: $131,98/11249 руб.

Использовать её можно в играх любого жанра. К тому же эта мышка обладает высокой чувствительностью и быстрым откликом. Ёмкость аккумулятора здесь большая, и она позволит играть в течение 100 часов. Правда, во время самой зарядки запускать игры не получится. Стоимость у устройства тоже одна из самых высоких в этом списке.