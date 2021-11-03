Лучшие игровые мыши 2021 года

Лучшие игровые мыши 2021 годаДевять наиболее привлекательных моделей
ITSOFT опубликовала перевод статьи журналистов американского издания Popular Mechanics. В ней авторы делятся лучшими по результатам тестирования игровыми мышками. В рейтинге - девять устройств.
1. Corsair Dark Core RGB Pro SE Wireless
Лучшая в целом
Стоимость: $89,99/7790 руб.
Это высокопроизводительная мышь, оснащённая 8 программируемыми кнопками, опорами для большого пальца и мизинца. Есть возможность настройки подсветки, прописывания макросов, регулировки чувствительности. Максимальное время работы без подзарядки - 50 часов. Вместе с тем настройки яркости здесь ограничены.
2. Razer DeathAdder V2
Лучшая для шутеров (FPS)
Стоимость: $51,98/5691 руб.
Благодаря молниеносной реакции устройства вы сможете успешно играть в различные шутеры. Прорезиненный корпус позволяет удобно держать мышь в руке. А вот с ПО здесь могут быть проблемы. Тем не менее благодаря работе по проводу она ещё и стоит дешевле беспроводных аналогов.
3. HyperX Pulsefire Haste
Самая лёгкая
Стоимость: $44,02/4490 руб.
Лёгкий корпус и специальные накладки позволят сделать игру максимально комфортной. Кроме того, для провода здесь используется материал, который снижает трение. Благодаря ПО есть возможность настройки кнопок, RGB-подсветки, CPI.
4. Razer Naga Pro Wireless
Наиболее универсальная
Стоимость: $119,99/10988 руб.
Интересная фишка устройства - сменная боковая панель. Благодаря этой функции вы сможете использовать мышь для любой игры. Дополнительным плюсом является беспроводное подключение к компьютеру. В то же время девайс довольно тяжёлый и стоит дорого.
5. Logitech G502 Hero
Самая бюджетная
Стоимость: $39,99/4670 руб.
Удобство и доступная цена - причины, по которым стоит приобрести эту мышь. Высокопроизводительный сенсор обеспечивает отличную чувствительность. Также вы можете создать пять профилей с настройкой 11 кнопок для каждой игры. В целом ПО здесь простое и понятное.
6. Razer Basilisk Ultimate with Charging Dock
Быстрая и беспроводная
Стоимость: $131,98/11249 руб.
Использовать её можно в играх любого жанра. К тому же эта мышка обладает высокой чувствительностью и быстрым откликом. Ёмкость аккумулятора здесь большая, и она позволит играть в течение 100 часов. Правда, во время самой зарядки запускать игры не получится. Стоимость у устройства тоже одна из самых высоких в этом списке.
7. Mad Catz R.A.T. 8 Plus
Самая настраиваемая
Стоимость: $87,16/6870 руб.
Благодаря необычной форме мышка регулируется под любую руку. В целом здесь очень много компонентов, параметры которых можно менять. Правда, сам дизайн может понравиться не всем.
8. Corsair Ironclaw RGB FPS/MOBA
Лучшая для большой руки
Стоимость: $59,99/4990 руб.
Модель, сочетающая в себе удобство и большие габариты. Она идеально подойдёт игрокам с большими руками. Правда, сама по себе мышь довольно тяжёлая.
9. SteelSeries Sensei Ten
Лучшая для левшей
Стоимость: $37,67/4941 руб.
Левшам бывает непросто найти подходящий аксессуар для игр. Эта универсальная модель благодаря симметричному дизайну станет отличным выбором для левшей. Весит она всего 92 грамма, имеет две зоны с подсветкой. Пользоваться ей вы сможете как дома, так и на работе.