Компьютеры
Сегодня в 11:55
2 мин.

Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года

По версии автора YouTube-канала «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах»
На канале «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» на YouTube Макс Шелест перечислил самые крутые игровые клавиатуры 2021 года.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года

В рамках обзора ведущий назвал лучшие девайсы для игр из клавиатур. Всего были выделены семь моделей. Каждой из них эксперт пользовался лично.

  1. Ducky One 2 TKL RGB. Сама модель выпущена не в 2021 году, однако в России массово такие клавиатуры стали появляться только в 2021-м. В целом этот дейвайс очень неплохой, хотя имеет свои недостатки. Выглядит она неплохо, у неё есть большое количество настроек. Можно также программировать клавиши различными способами, что не всегда возможно на других моделях.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. Varmilo MA87 Panda. У этой клавиатуры переключатели - от Varmilo. Печатать на ней очень удобно. В расцветке «Панда» смотрится устройство интересно, в комплекте идёт специальный коврик и игрушка - панда. Правда, в новой комплектации таких дополнений уже не будет.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. ASUS ROG Falchion. Клавиатура беспроводная, и у неё очень хорошая автономность: без подсветки способна работать до двух месяцев. Кроме того, вместе с ней в комплекте идёт дорожный чехол. Ещё из интересных функций - сенсорное управление.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. HyperX Alloy Origins 60. Выделяется данная модель тем, что это одна из наиболее доступных 60-процентных клавиатур и что производитель сделал неплохой светящийся вариант устройства с кириллицей.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. Razer BlackWidow V3 Mini. Без подсветки здесь не видны вообще никакие символы, что отличает эту клавиатуру от других. Она беспроводная, может подключаться через Bluetooth, Razer HyperSpeed Wireless, у неё неплохие переключатели.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. Keychron K8. У этой клавиатуры множество разновидностей: с алюминиевой рамой, с пластиковой, с цветной или белой подсветкой, на механике, на оптике и пр. Выглядит она стильно, является беспроводной. Производилась она под Mac, но и для Windows подойдёт. Проблем работает у неё лучше, чем у трёх предыдущих моделей. Ещё к этому устройству продаются множество аксессуаров.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
  1. Dark Project KD87A Cap Teal. Здесь смазанные свитчи, смазанные стабилизаторы, есть подсветка, шумоизоляция, кириллица. Играть на этой клавиатуре очень приятно. Единственный недостаток, по мнению эксперта, - это не особо «премиальный» вид, хотя и стоит она тоже не так дорого.
Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года
Источник: Макс Шелест - СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах
Новости партнеров
Новости партнеров