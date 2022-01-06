Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года

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Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 годаПо версии автора YouTube-канала «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах»
На канале «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» на YouTube Макс Шелест перечислил самые крутые игровые клавиатуры 2021 года.
В рамках обзора ведущий назвал лучшие девайсы для игр из клавиатур. Всего были выделены семь моделей. Каждой из них эксперт пользовался лично.
- Ducky One 2 TKL RGB. Сама модель выпущена не в 2021 году, однако в России массово такие клавиатуры стали появляться только в 2021-м. В целом этот дейвайс очень неплохой, хотя имеет свои недостатки. Выглядит она неплохо, у неё есть большое количество настроек. Можно также программировать клавиши различными способами, что не всегда возможно на других моделях.
- Varmilo MA87 Panda. У этой клавиатуры переключатели - от Varmilo. Печатать на ней очень удобно. В расцветке «Панда» смотрится устройство интересно, в комплекте идёт специальный коврик и игрушка - панда. Правда, в новой комплектации таких дополнений уже не будет.
- ASUS ROG Falchion. Клавиатура беспроводная, и у неё очень хорошая автономность: без подсветки способна работать до двух месяцев. Кроме того, вместе с ней в комплекте идёт дорожный чехол. Ещё из интересных функций - сенсорное управление.
- HyperX Alloy Origins 60. Выделяется данная модель тем, что это одна из наиболее доступных 60-процентных клавиатур и что производитель сделал неплохой светящийся вариант устройства с кириллицей.
- Razer BlackWidow V3 Mini. Без подсветки здесь не видны вообще никакие символы, что отличает эту клавиатуру от других. Она беспроводная, может подключаться через Bluetooth, Razer HyperSpeed Wireless, у неё неплохие переключатели.
- Keychron K8. У этой клавиатуры множество разновидностей: с алюминиевой рамой, с пластиковой, с цветной или белой подсветкой, на механике, на оптике и пр. Выглядит она стильно, является беспроводной. Производилась она под Mac, но и для Windows подойдёт. Проблем работает у неё лучше, чем у трёх предыдущих моделей. Ещё к этому устройству продаются множество аксессуаров.
- Dark Project KD87A Cap Teal. Здесь смазанные свитчи, смазанные стабилизаторы, есть подсветка, шумоизоляция, кириллица. Играть на этой клавиатуре очень приятно. Единственный недостаток, по мнению эксперта, - это не особо «премиальный» вид, хотя и стоит она тоже не так дорого.