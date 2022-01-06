Лучшие клавиатуры для настольных компьютеров по итогам 2021 года

В рамках обзора ведущий назвал лучшие девайсы для игр из клавиатур. Всего были выделены семь моделей. Каждой из них эксперт пользовался лично.

Ducky One 2 TKL RGB. Сама модель выпущена не в 2021 году, однако в России массово такие клавиатуры стали появляться только в 2021-м. В целом этот дейвайс очень неплохой, хотя имеет свои недостатки. Выглядит она неплохо, у неё есть большое количество настроек. Можно также программировать клавиши различными способами, что не всегда возможно на других моделях.