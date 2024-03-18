Лучшие компьютерные мониторы на весну 2024 г.

Сейчас лучше всего смотреть компьютерный монитор с диагональю как минимум 24 дюйма, разрешением Full HD, частотой обновления 65/70 Гц. Что касается матрицы, то IPS — универсальный вариант, с которым можно и играть, а вот VA для геймеров не подходит.

24″ FHD

Hiper EasyView. Дешевле всего его покупать в «Мегамаркете».