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Компьютеры
Опубликовано 18 марта 2024, 00:00
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Лучшие компьютерные мониторы на весну 2024 г.

Смело берите любой из них
Эксперт перечислил лучшие компьютерные мониторы на рынке России. В одном из выпусков на YouTube-канале «Джун» рассказали, какие мониторы для компьютеров сегодня лучшие с точки зрения соотношения цены и качества.

Сейчас лучше всего смотреть компьютерный монитор с диагональю как минимум 24 дюйма, разрешением Full HD, частотой обновления 65/70 Гц. Что касается матрицы, то IPS — универсальный вариант, с которым можно и играть, а вот VA для геймеров не подходит.

24″ FHD

Hiper EasyView. Дешевле всего его покупать в «Мегамаркете».

Лучшие компьютерные мониторы на весну 2024 г.
© Джун

Для игр лучше всего взять 24"/27″ IPS FHD 144 Гц. Из известных брендов это будет AOC Gaming 24G2SP/BK, из малоизвестных — Sanc 28,80″ M2433PA.

© Джун

27″ QHD

В этом сегменте рекомендуется брать мониторы с матрицей IPS/VA, частотой обновления 60−75 Гц. Если вы любите поиграть или посмотреть фильмы в темноте, то вам больше подойдёт VA-монитор. Среди моделей с IPS можно взять Dexp QF271K, среди моделей с AV — Dexp DQ27N2.

Более универсальными станут варианты с частотой обновления 144 Гц. Примеры смотрите ниже. Допустим, это Ardor Gaming Infinity Pro. А самым выгодным вариантом можно назвать Tiansu 27″ 165 Гц 2К IPS. Есть и модель от Tiansu с частотой обновления 240 Гц (можно взять на Ozon). Также удачная матрица стоит на 27″ Titan Army P27A2R.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Джун

32″, LCD, UHD и т. п.

Такие мониторы можно купить на Ozon. Правда, это будут китайские модели. И приобретать вы их будете с большими рисками. Примеры — ниже.

© Джун

34″ Ultra-Wide

Huawei MateView GT 34. Это модель не новая, но матрица у неё по времени отклика лучше.

Также можете посмотреть модели 34″ Acer Nitro, 40″ Titan Army и MSI Mag (см. примеры ниже).

Из китайских аналогов на «Мегамаркете» есть 34″ Lime X315.

© Джун

4К UHD

Tiansu 28″ 4К 144 Гц. Его можно взять на Ozon. Есть также аналогичная модель, но с диагональю 32″. Другие примеры вы можете посмотреть ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Джун

Китайский miniLED

Подобные модели становятся всё доступнее. Есть варианты брендов Samsung, Titan Army и пр.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Джун

Samsung Odyssey NEO

Однозначно лучше игнорировать варианты с G3 и G5, IPS. Имеет смысл смотреть на модели Samsung Odyssey G6, G7, G8, G9. Но есть два исключения: 43″ Samsung Odyssey Neo G7 4К UHD и 34″ Ultrawide Odyssey OLED G8. Их брать не стоит.

© Джун

OLED

Они дают на сегодня лучшее изображение. Правда, всё равно пока это дорогой сегмент. Главный минус таких мониторов — выгорание пикселей. Лучше их не покупать, если пользуетесь компьютером как рабочим. Зато такие модели идеальны для тех, кто любит смотреть фильмы.

© Джун

38″ Ultra-Wide

Например, LG 38GN950. Но цена на этот класс мониторов всё ещё остаётся завышенной.

© Джун

32″ IPS с ATW (без Glow)

Ещё один монитор, который может вас заинтересовать. Это LG 32GQ950-B. Стоит он, правда, больше 100 000 рублей.

Лучшие компьютерные мониторы на весну 2024 г.
© Джун