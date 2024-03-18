Лучшие компьютерные мониторы на весну 2024 г.Смело берите любой из них
Сейчас лучше всего смотреть компьютерный монитор с диагональю как минимум 24 дюйма, разрешением Full HD, частотой обновления 65/70 Гц. Что касается матрицы, то IPS — универсальный вариант, с которым можно и играть, а вот VA для геймеров не подходит.
24″ FHD
Hiper EasyView. Дешевле всего его покупать в «Мегамаркете».
Для игр лучше всего взять 24"/27″ IPS FHD 144 Гц. Из известных брендов это будет AOC Gaming 24G2SP/BK, из малоизвестных — Sanc 28,80″ M2433PA.
27″ QHD
В этом сегменте рекомендуется брать мониторы с матрицей IPS/VA, частотой обновления 60−75 Гц. Если вы любите поиграть или посмотреть фильмы в темноте, то вам больше подойдёт VA-монитор. Среди моделей с IPS можно взять Dexp QF271K, среди моделей с AV — Dexp DQ27N2.
Более универсальными станут варианты с частотой обновления 144 Гц. Примеры смотрите ниже. Допустим, это Ardor Gaming Infinity Pro. А самым выгодным вариантом можно назвать Tiansu 27″ 165 Гц 2К IPS. Есть и модель от Tiansu с частотой обновления 240 Гц (можно взять на Ozon). Также удачная матрица стоит на 27″ Titan Army P27A2R.
32″, LCD, UHD и т. п.
Такие мониторы можно купить на Ozon. Правда, это будут китайские модели. И приобретать вы их будете с большими рисками. Примеры — ниже.
34″ Ultra-Wide
Huawei MateView GT 34. Это модель не новая, но матрица у неё по времени отклика лучше.
Также можете посмотреть модели 34″ Acer Nitro, 40″ Titan Army и MSI Mag (см. примеры ниже).
Из китайских аналогов на «Мегамаркете» есть 34″ Lime X315.
4К UHD
Tiansu 28″ 4К 144 Гц. Его можно взять на Ozon. Есть также аналогичная модель, но с диагональю 32″. Другие примеры вы можете посмотреть ниже.
Китайский miniLED
Подобные модели становятся всё доступнее. Есть варианты брендов Samsung, Titan Army и пр.
Samsung Odyssey NEO
Однозначно лучше игнорировать варианты с G3 и G5, IPS. Имеет смысл смотреть на модели Samsung Odyssey G6, G7, G8, G9. Но есть два исключения: 43″ Samsung Odyssey Neo G7 4К UHD и 34″ Ultrawide Odyssey OLED G8. Их брать не стоит.
OLED
Они дают на сегодня лучшее изображение. Правда, всё равно пока это дорогой сегмент. Главный минус таких мониторов — выгорание пикселей. Лучше их не покупать, если пользуетесь компьютером как рабочим. Зато такие модели идеальны для тех, кто любит смотреть фильмы.
38″ Ultra-Wide
Например, LG 38GN950. Но цена на этот класс мониторов всё ещё остаётся завышенной.
32″ IPS с ATW (без Glow)
Ещё один монитор, который может вас заинтересовать. Это LG 32GQ950-B. Стоит он, правда, больше 100 000 рублей.