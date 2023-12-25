Лучшие конфигурации бюджетного, среднего и дорогого компьютеров по итогам 2023 г.

Если вам хочется максимально сэкономить и взять процессор Ryzen 5 5500, то к нему придётся брать или RTX 3060 12 ГБ, или что-то подороже типа RX 7700 XT/RTX 4070.

В случае, если вы хотите попробовать DLSS Ultra за недорого, то берите к RTX 4060 процессор Ryzen 5 5600. Вы получите на 10% выше производительность, чуть более высокую частоту, вдвое больше кэша третьего уровня, шину PCIe 4.0. С этим процессором вы сможете запускать любые игры в Full HD на высоких и ультра-настройках графики.

Что касается Intel, то вы можете взять Intel 12 400F, 13 400F или 14 400F, а также матплату на B660 или B760. Но разумным выбором будет всё же 12 400F. В пару к нему можно поставить RTX 4060 или RX 7600 либо более дорогие RX 7700, RTX 4070.