Лучшие матплаты на чипсете Z690 (Intel Alder Lake) с поддержкой памяти DDR4

Лучшие матплаты на чипсете Z690 (Intel Alder Lake) с поддержкой памяти DDR4Эксперт перечислил модели разных ценовых категорий
Выбираете материнскую плату на Z690 под DDR4? Тогда присмотритесь к следующим вариантам.
Фото: TehnoBelka
Ведущий YouTube-канала TehnoBelka протестировал несколько вариантов матплат на чипсете Z690 для DDR4 и выбрал из них лучшие варианты. В первую очередь оценивалась в материнских платах система питания, а также функциональность платы и стоимость.
Бюджетные варианты
Из них имеет смысл брать шесть моделей: Asrock Z690 PG Riptide, Asrock Z690 Pro RS, Gigabyte Z690 Gaming X, Gigabyte Z690 UD DDR4, MSI Pro Z690-A DDR4 WiFi. Однако самой оптимальной эксперт считает из них Gigabyte Z690 Gaming X. Прежде всего, у неё лучше система питания, она имеет 16+1 фазу питания и такое же количество линий питания. Даже с процессором i9-12900K она будет показывать неплохие температуры (см. ниже), также возможен с ней разгон (хотя лучше 12900K всё-таки не разгонять). Имеется у этой матплаты три разъёма М.2 с PCIe 4.0, USB 2.0, USB-C, шесть SATA-разъёмов, шесть разъёмов под вентиляторы. Есть у Gigabyte Z690 Gaming X даже многофункциональная кнопка на теле платы. Из минусов этой материнской платы - софт, который постоянно глючит, проблемы с установкой софта для управления подсветкой, глюки на первых версиях BIOS, совместимость только с определёнными видами памяти.
Материнские платы средней ценовой категории (20-25 тысяч рублей)
Всего специалист выделил из них пять вариантов. Это Asrock Z690 Steel Legend, Asrock Z690 Extreme, Asus Prime Z690-P WiFi D4, Asus Prime Z690-P D4, Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4. В данном случае лучшие варианты выделить невозможно. Связано это с тем, что, например, Prime Z690-P WiFi D4 обладает неплохой системой питания, но посредственной комплектацией: у неё нет индикатора ошибок, Bios FlashBack и при этом цена довольно высокая. Из достоинств этой платы можно выделить разве что неплохой Bios и наличие отверстий для установки старых кулеров.
У Asrock Z690 Extreme система питания стоит неплохая, однако по сравнению с Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 она немного проигрывает. Кроме того, Z690 Extreme имеет только два разъёма M.2 с поддержкой PCIe 4.0, а также не имеет радиаторов.
Asrock Z690 Steel Legend в сравнении с Extreme не обладает какими-то существенными преимуществами. Скорее она только уступает этой модели тем, что имеет более простую систему питания и более старую звуковую карту.
Aorus Elite DDR4 - это по сути Z690 Gaming X, у которой просто улучшена система питания.
Материнские платы за 25-30 тысяч рублей
В этом сегменте есть два варианта, которые действительно достойны покупки. Это MSI Mag Tomahank WiFi DDR4 и Asus Tuf Gaming Z690-Plus D4. У них примерно равноценные системы питания. С 12900K они нагреваются максимум до 60-61 градуса. Скорее всего, на них можно даже попробовать разгон. С точки зрения комплектации эти модели тоже не особо сильно отличаются друг от друга.
Самые дорогие материнские платы
Это, например, Gigabyte Z690 Aorus Ultra D4- одна из лучших плат для Z690. Она поддерживает также разгон 12900K. Кроме того, на плате есть индикатор POST кодов, кнопки на теле платы, четыре М.2 с двойными радиаторами. Поскольку найти в продаже её с поддержкой DDR4 почти нереально, то первое место достаётся Asus Z690-A Gaming WiFi D4 и MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4. Эти модели матплат практически идентичны. Можете брать любую из них, и вы точно не пожалеете, но только под 12900K и аналогичные процессоры.