Лучшие матплаты на чипсете Z690 (Intel Alder Lake) с поддержкой памяти DDR4

Материнские платы средней ценовой категории (20-25 тысяч рублей)

Всего специалист выделил из них пять вариантов. Это Asrock Z690 Steel Legend, Asrock Z690 Extreme, Asus Prime Z690-P WiFi D4, Asus Prime Z690-P D4, Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4. В данном случае лучшие варианты выделить невозможно. Связано это с тем, что, например, Prime Z690-P WiFi D4 обладает неплохой системой питания, но посредственной комплектацией: у неё нет индикатора ошибок, Bios FlashBack и при этом цена довольно высокая. Из достоинств этой платы можно выделить разве что неплохой Bios и наличие отверстий для установки старых кулеров.

У Asrock Z690 Extreme система питания стоит неплохая, однако по сравнению с Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 она немного проигрывает. Кроме того, Z690 Extreme имеет только два разъёма M.2 с поддержкой PCIe 4.0, а также не имеет радиаторов.

Asrock Z690 Steel Legend в сравнении с Extreme не обладает какими-то существенными преимуществами. Скорее она только уступает этой модели тем, что имеет более простую систему питания и более старую звуковую карту.

Aorus Elite DDR4 - это по сути Z690 Gaming X, у которой просто улучшена система питания.