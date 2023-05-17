Лучшие модели оперативной памяти DDR4 и DDR5 для Intel и AMD

Лучшие модели оперативной памяти DDR4 и DDR5 для Intel и AMDОн позволят активировать XMP-профиль или подойдут для разгона
Сегодня на рынке доступно довольно много моделей оперативной памяти для AMD Ryzen и Intel. Но что всё-таки из них лучше выбрать?
Adata XPG Gammix D45/D50 32 ГБ (DDR4). Эти две модели ничем особо друг от друга не отличаются, кроме радиатора. XMP-профиль у них работает практически всегда, исключения - Intel 11-го и частично 12-го поколения. У них контроллер памяти не всегда позволяет запускать частоту 3600 МГц без ошибок. Потенциал разгона зависит от чипа.
G.Skill Ripjaws V 16 ГБ/Trident Z 32 ГБ (DDR4). Подойдут для тех, кто хочет не иметь никаких проблем с разгоном. Отлично работают они и в XMP.
G.Skill Ripjaws V 16 ГБ/32 ГБ (DDR4). Лучше всего брать для AMD Ryzen 3600/5600/5800X3D под AM4 сокет. На этом XMP производительность у вас будет достойная.
Kingston Fury Renegade 32 ГБ (DDR4). Такие модули имеют прекрасный разгонные потенциал и XMP. Но для AMD Ryzen их лучше не брать, потому что в XMP возникает с ним проблема: синий экран.
Patriot Viper Venom RGB 32 ГБ/Patriot Viper Venom (DDR5). Это самые неприхотливые модули оперативной памяти. Температуры они держат хорошо, покупать их нужно только под разгон. Подойдут эти модели и для AMD, и для Intel.
Kingston Fury Renegade Silver 32 ГБ (DDR5). Обратите внимание на эту модель, если не планируете делать разгон. Но покупайте данный модуль только для Intel, если хотите использовать XMP-профиль. Без проблем работать будет XMP-профиль с 12600K, 13600К, 13900К и т.д.
G.Skill Ripjaws S5 32 ГБ (DDR5). Лучшее решение для AMD Ryzen.
G.Skill Trident Z Neo RGB 64 ГБ (DDR5). Подойдут эти модули, если вам нужно 64 ГБ памяти и хороший XMP. Есть вариант с подсветкой и без неё.
Team Group 64 ГБ DDR5 Dimm T-Create Expert (BK). Это более выгодный вариант, чем предыдущий.
Team Group DDR5 32 ГБ T-Force Delta RGB White Gaming Memory. Обратите внимание на эту модель, если хотите купить ОЗУ белого цвета.
Team Group T-Create Expert CL38 (DDR5). Это оперативная память, которая больше всего подойдёт для разгона.
G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ/Team Group T-Force Delta RGB CL36 32 ГБ (DDR5). Берите их, если вам хочется просто поставить профиль XMP и забыть о нём.