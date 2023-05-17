Лучшие модели оперативной памяти DDR4 и DDR5 для Intel и AMD

Adata XPG Gammix D45/D50 32 ГБ (DDR4). Эти две модели ничем особо друг от друга не отличаются, кроме радиатора. XMP-профиль у них работает практически всегда, исключения - Intel 11-го и частично 12-го поколения. У них контроллер памяти не всегда позволяет запускать частоту 3600 МГц без ошибок. Потенциал разгона зависит от чипа.

G.Skill Ripjaws V 16 ГБ/Trident Z 32 ГБ (DDR4). Подойдут для тех, кто хочет не иметь никаких проблем с разгоном. Отлично работают они и в XMP.

G.Skill Ripjaws V 16 ГБ/32 ГБ (DDR4). Лучше всего брать для AMD Ryzen 3600/5600/5800X3D под AM4 сокет. На этом XMP производительность у вас будет достойная.

Kingston Fury Renegade 32 ГБ (DDR4). Такие модули имеют прекрасный разгонные потенциал и XMP. Но для AMD Ryzen их лучше не брать, потому что в XMP возникает с ним проблема: синий экран.