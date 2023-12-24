Лучшие варианты видеокарт 2023 года для любого бюджета по версии Hardware Unboxed

Начнем с чемпионов начального уровня — Radeon RX 6600, которая отличается отличной производительностью при цене менее 200 долларов. 8 ГБ видеопамяти делает ее лучшим выбором для игр в формате 1080p.

В среднем ценовом диапазоне на первое место выходит GeForce RTX 4060, которая немного дороже своих конкурентов, но оснащена передовыми технологиями Nvidia, включая DLSS 3.

Поднявшись на новый уровень, Radeon RX 7700 XT получает корону, предлагая конкурентное преимущество перед более дорогой GeForce RTX 4060 Ti 16GB. А снижение цены AMD делает ее грозным соперником.

Radeon RX 7900 XT, обладающая внушительным объемом видеопамяти 20 ГБ, обеспечивает потрясающую производительность.

Но для тех, кто требует только самого лучшего, верховенствует GeForce RTX 4090. Обладая непревзойденной производительностью, этот мощный процессор гарантирует ни с чем не сравнимый игровой опыт и остается актуальным до выхода на рынок графических процессоров Nvidia нового поколения.