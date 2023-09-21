Лучшие воздушные кулеры для процессоров Ryzen в 2023 году

Первым делом протестировали Ryzen 5 7600X. В целом между кулерами разница здесь была в плане температуры в пределах погрешности. Единственное - выделяются Scythe Fuma 3 и Noctua NH-U12A с 79,9 и 78,4 градусами Цельсия соответственно. Кроме того, вы можете выбрать любой из протестированных кулеров и быть уверенным, что тактовая частота у вас будет близкой к пиковой.

Для Ryzen 7 7700X лучше остальных подходят DeepCool LT520 (83,1 градуса Цельсия), Thermalright Phantom Spirit (83,7 градуса Цельсия), Noctua NH-D15 (83,8 градуса Цельсия). Показатели тактовой частоты отличаются друг от друга при этом незначительно.

Ryzen 9 7950X с DeepCool LT520 нагревается до 91,6 градуса Цельсия, с Thermalright Phantom Spirit - до 92 градусов Цельсия, с Thermalright Frost Spirit - до 92,2 градусов Цельсия.

Далее эксперты проверили в играх все кулеры с Ryzen 7 7700X. Связано это с тем, что он был самым горячим процессором из всех. В итоге разница между самыми низкими и самыми высокими значениями температуры составила почти 10 градусов: лучшим был DeepCool LT520, а худшим - Noctua NH-U12A. Однако это приводит к разнице FPS, которая составляет менее 2%.