Лучшие воздушные кулеры для процессоров Ryzen в 2023 году

Лучшие воздушные кулеры для процессоров Ryzen в 2023 годуВсего протестировали 11 моделей
Эксперты YouTube-канала Hardware Canucks выяснили, насколько подходят для Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X лучшие на сегодняшний день воздушные кулеры.
В эксперименте, проведённом на YouTube-канале Hardware Canucks, участвовали следующие модели воздушных кулеров. Noctua NH-D15, DeepCool Assassin IV, Scythe Fuma 3, Thermalright Frost Spirit, DeepCool Assassin III, DeepCool AK620, Thermalright Frost Commander, Thermalright Phantom Spirit, Thermalright Peerless Assassin, Noctua NH-U12A, DeepCool LT520.
Все перечисленные выше кулеры запускались в сборках с процессорами Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X. Эксперты проверили температуру процессоров с этими кулерами (в том числе в играх), тактовую частоту, а также частоту кадров (FPS). Со всеми полученными результатами вы можете ознакомиться, посмотрев на графики ниже.
Первым делом протестировали Ryzen 5 7600X. В целом между кулерами разница здесь была в плане температуры в пределах погрешности. Единственное - выделяются Scythe Fuma 3 и Noctua NH-U12A с 79,9 и 78,4 градусами Цельсия соответственно. Кроме того, вы можете выбрать любой из протестированных кулеров и быть уверенным, что тактовая частота у вас будет близкой к пиковой.
Для Ryzen 7 7700X лучше остальных подходят DeepCool LT520 (83,1 градуса Цельсия), Thermalright Phantom Spirit (83,7 градуса Цельсия), Noctua NH-D15 (83,8 градуса Цельсия). Показатели тактовой частоты отличаются друг от друга при этом незначительно.
Ryzen 9 7950X с DeepCool LT520 нагревается до 91,6 градуса Цельсия, с Thermalright Phantom Spirit - до 92 градусов Цельсия, с Thermalright Frost Spirit - до 92,2 градусов Цельсия.
Далее эксперты проверили в играх все кулеры с Ryzen 7 7700X. Связано это с тем, что он был самым горячим процессором из всех. В итоге разница между самыми низкими и самыми высокими значениями температуры составила почти 10 градусов: лучшим был DeepCool LT520, а худшим - Noctua NH-U12A. Однако это приводит к разнице FPS, которая составляет менее 2%.