Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

Стоимость мощного процессора составила $513, однако некоторые продавцы предлагали чипы и вовсе за $1200. Продлилось это всё недолго. Купить Core i9-9900KS Special Edition в рознице стало довольно сложно. Процессор отсутствует даже на крупнейших американских площадках Amazon и NewEgg. Найти модель можно, разве что, у отдельных европейских ритейлеров.

Напомним, данный процессор — это улучшенная версия обычного Core i9-9900K. У него есть восемь ядер с поддержкой Hyper-Threading. Они работают на частоте от 4,0 до 5,0 ГГц, но могут в турборежиме работать на 5 ГГц (все ядра). Есть у процессора и встроенная графика UHD 630.