Лучший процессор для бюджетного игрового компьютера: сравнение Ryzen 5 5600 и i3-12100

Лучший процессор для бюджетного игрового компьютера: сравнение Ryzen 5 5600 и i3-12100Какой из них лучше покупать сейчас?
В одном из выпусков на YouTube-канале Miyconst эксперт выяснил, как себя показывают в играх сборки с Ryzen 5 5600 и i3-12100.
Процессоры Ryzen 5 5600 и i3-12100 ведущий YouTube-канала Miyconst протестировал в 20 играх. Среди них - Call of Duty Modern Warfare II, F1 2021, Forza Horizon 4, Gears 5, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Total War: Three Kingdoms, Returnal, Borderlands 3, Company of Heroes 3, Chernobylite, Wolfenstein: Youngblood, For Honor, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Immortals Fenyx Rising.
Также эксперт сравнил работу этих процессоров с видеокартами RX 6700 XT и RTX 3060 Ti.
Если говорить о результатах без игр с трассировкой лучей, то лучше остальных оказывается Ryzen 5 5600 и RX 6700 XT. В среднем в этом случае удалось получить 163 к/с, тогда как с RTX 3060 Ti - 152 к/с. При этом разрыв между самой медленной конфигурацией (i3-12100+RTX 3060 Ti) и самой быстрой (Ryzen 5 5600+RX 6700 XT) составил менее 15%.
В плане игр с Ray Tracing лучше других по среднему FPS были Ryzen 5 5600 и RTX 3060 Ti (100 к/с), далее шли i3-12100 и RTX 3060 Ti (96 к/с), после них - R5+RX 6700 XT и i3+RX 6700 XT.
В целом во всех играх в среднем лидирует сборка с Ryzen 5 5600 и RX 6700 XT (140 к/с - средний FPS), за ней - Ryzen 5 5600 и RTX 3060 Ti (около 136 к/с в среднем), i3-12100 и RTX 3060 Ti (130 к/с в среднем), i3-12100 и RX 6700 XT (129 к/с в среднем). По всем показателям разница между самой и самой медленной конфигурацией составила ровно 10 к/с.
Вывод
Если вы играете в Full HD, то не имеет особого значения, какую из двух протестированных сборок вы выберете. Потому что разница будет между ними незначительной. Также в играх себя лучше показывает в целом Ryzen 5 5600. Если для вас важна трассировка лучей, то покупайте RTX 3060 Ti, если нет, то RX 6700 XT. Кроме того, разница между этими видеокартами будет очень существенной, если вы собираетесь играть в 1440p, поскольку RX 6700 XT имеет 12 Гб видеопамяти, а RTX 3060 Ti - 8 Гб.
Тестовый стенд с Ryzen 5 5600:
- оперативная память 2x8 GB Kingston DDR4-3600 CL18-21-21-39 CR1;
- материнская плата Asrock B550M-HVS SE.
Тестовый стенд с Core i3-12100:
- оперативная память 2x8 GB Corsair DDR4-3200 CL16-20-20-38 CR2;
- материнская плата Asus Prime B660M-K D4.