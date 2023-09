Лучший процессор для бюджетного игрового компьютера: сравнение Ryzen 5 5600 и i3-12100

Процессоры Ryzen 5 5600 и i3-12100 ведущий YouTube-канала Miyconst протестировал в 20 играх. Среди них - Call of Duty Modern Warfare II, F1 2021, Forza Horizon 4, Gears 5, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Total War: Three Kingdoms, Returnal, Borderlands 3, Company of Heroes 3, Chernobylite, Wolfenstein: Youngblood, For Honor, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Immortals Fenyx Rising.

Также эксперт сравнил работу этих процессоров с видеокартами RX 6700 XT и RTX 3060 Ti.

Если говорить о результатах без игр с трассировкой лучей, то лучше остальных оказывается Ryzen 5 5600 и RX 6700 XT. В среднем в этом случае удалось получить 163 к/с, тогда как с RTX 3060 Ti - 152 к/с. При этом разрыв между самой медленной конфигурацией (i3-12100+RTX 3060 Ti) и самой быстрой (Ryzen 5 5600+RX 6700 XT) составил менее 15%.

В плане игр с Ray Tracing лучше других по среднему FPS были Ryzen 5 5600 и RTX 3060 Ti (100 к/с), далее шли i3-12100 и RTX 3060 Ti (96 к/с), после них - R5+RX 6700 XT и i3+RX 6700 XT.

В целом во всех играх в среднем лидирует сборка с Ryzen 5 5600 и RX 6700 XT (140 к/с - средний FPS), за ней - Ryzen 5 5600 и RTX 3060 Ti (около 136 к/с в среднем), i3-12100 и RTX 3060 Ti (130 к/с в среднем), i3-12100 и RX 6700 XT (129 к/с в среднем). По всем показателям разница между самой и самой медленной конфигурацией составила ровно 10 к/с.