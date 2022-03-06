Лучший современный процессор среднего класса: Core i5-12400 против Ryzen R5 5600 и i5-11400

Лучший современный процессор среднего класса: Core i5-12400 против Ryzen R5 5600 и i5-11400Их проверили на YouTube-канале i2HARD
На канале i2HARD проверили работу процессоров Ryzen R5 5600, Core i5-12400, i5-11400, i5-12600K в нескольких бенчмарках и играх. Запускали конфигурации при этом как с разгоном, так и без. Среди рабочих программ были AIDA64, CPU-Z, Cinebench R23, Geekench, Adobe Premiere. Из игровых проектов же запускались в 1080p Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, SC: Survivors, A Total War Saga: Troy, CS: GO.
Что касается проверки работы конфигураций в бенчмарках без разгона, то в AIDA64 у i5-12400 по сравнению с i5-11400 изменилась значительно латентность памяти (разница - 11 наносекунд). В CPU-Z же новый i5-12400 превосходит на 19 процентов предшествующую версию в однопоточном тесте, а вот в многопоточном отрыв получился меньше (14 процентов). В Cinebench R23 процессору i5-12400 уступает Ryzen. В Geekench разница между i5-12400 и остальными процессорами не очень значительная. А вот в Adobe Premiere производительность новинки улучшилась на 5 и 9 процентов, что почти равняется значению Ryzen.
В играх, как видно из результатов тестирования, по средней частоте кадров новая версия Intel Core i5 несильно отличается от i5-11400. Разница составляет всего 6 процентов и 10 процентов. То же самое касается производительности в редких и очень редких событиях. Также нужно понимать, что на средние итоги тестирования повлияла частота кадров Ryzen R5 5600 в CS: GO. Без этой игры процессор не оказался бы лучшим из трёх по среднему FPS.
В разгоне у i5-12400 значение латентности памяти стало ближе к процессору Ryzen R5 5600. В многопоточном тесте в CPU-Z у i5-12600К прирост производительности составляет 28 процентов, поэтому данный процессор предпочтительнее для синтетики. Все остальные замеры вы можете увидеть ниже.
В играх с разгоном, как и без него, i5-12400 обходит предшествующую версию процессора. В среднем 12400 с разогнанной памятью DDR4 показывает производительность на 11 процентов выше, чем 11400. В этом случае он уже обходит Ryzen. При разгоне по шине и использовании DDR5 прирост составил у i5-12400 ещё 19 процентов. Если бы в тестировании не участвовала A Total War Saga: Troy, то сборка на базе 12400 оказалась бы в играх немного быстрее i5-12600К.
Кроме того, нужно не забывать, что тестирование в разгоне производилось без упора на видеокарту.
В целом Ryzen оказался тоже неплох в сравнении с i5-12400, в среднем он даже оказывается лучше i5-12400. Но стоит R5 5600 довольно дорого.
Ниже - таблица со всеми результатами производительности.
Конфигурация протестированных ПК:
- процессор Intel Core i5-11400/Intel Core i5-12400/AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i5-12600K;
- материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Hero/ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4/ASUS ROG Maximus Z690 Hero/ASRock B550 Taichi Razer Edition;
- оперативная память G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-32GTZ 2x16 ГБ/T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6200HC38ADC01 2x16 ГБ;
- видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC;
- система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer II-360;
- накопитель Crucial MX500 2 TB;
- блок питания Deepcool DQ850-M-V2L;
- корпус Open Stand;
- операционная система Windows 10.