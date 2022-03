Лучший современный процессор среднего класса: Core i5-12400 против Ryzen R5 5600 и i5-11400

На канале i2HARD проверили работу процессоров Ryzen R5 5600, Core i5-12400, i5-11400, i5-12600K в нескольких бенчмарках и играх. Запускали конфигурации при этом как с разгоном, так и без. Среди рабочих программ были AIDA64, CPU-Z, Cinebench R23, Geekench, Adobe Premiere. Из игровых проектов же запускались в 1080p Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, SC: Survivors, A Total War Saga: Troy, CS: GO.

Что касается проверки работы конфигураций в бенчмарках без разгона, то в AIDA64 у i5-12400 по сравнению с i5-11400 изменилась значительно латентность памяти (разница - 11 наносекунд). В CPU-Z же новый i5-12400 превосходит на 19 процентов предшествующую версию в однопоточном тесте, а вот в многопоточном отрыв получился меньше (14 процентов). В Cinebench R23 процессору i5-12400 уступает Ryzen. В Geekench разница между i5-12400 и остальными процессорами не очень значительная. А вот в Adobe Premiere производительность новинки улучшилась на 5 и 9 процентов, что почти равняется значению Ryzen.