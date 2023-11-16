Лучший SSD M.2 PCI-E 4.0: сравнение 11 моделей

Тестовый стенд включал процессор i5-12400, материнскую плату Asuus TUF Z690-Plus D4, оперативную память G.Skill Trident Z Neo 32 ГБ DDR4 CL16, блок питания Seasonic Focus Gold 850W, систему охлаждения Noctua NH-D9L.

В тесте с копированием папок лучшим был Western Digital SN770 (см. ниже). Почти аналогичный результат у Netac NV7000, Kingston KC3000, Netac NV5000. Хуже остальных оказались в этом тесте SSD Samsung.

А вот по скорости записи после исчерпания кэша моделям Samsung нет равных. У 990 Pro скорости в кэше составляют до 5400 Мб/с и 1800 Мб/с в среднем при записи в основной массив. Время полной записи накопителя у этой модели составляет всего немного больше 14 минут. Это почти лучший результат. На первом месте стоит Western Digital SN850.