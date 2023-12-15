Лучший выбор для дешёвого компьютера: топ процессоров Intel Xeon (LGA 2011)

Intel Xeon E5-2620 V3 OEM. Этот процессор имеет 6 ядер и 12 потоков, базовую частоту 2,4 ГГц. Когда-то он пользовался большой популярностью.

E5-2643 V3 OEM, E5-2643 V4 OEM. Базовая частота у него - 3,4 ГГц, турбо - 3,7 ГГц. Для игровых задач он вполне подойдёт, к тому же и цена у него адекватная.

E5-2630 V3 OEM. Оснащён он уже восьмью ядрами, 16 потоками. Раньше он тоже был очень популярен.

E5-2667 V3 OEM, E5-2667 V4 OEM. Базовая частота этого процессора - 3,2 ГГц, турбо - 3,6 ГГц. Есть восемь ядер и 16 потоков. В целом он чуть лучше модели 2640.

E5-2666 V3 OEM. Для рабочих задач он в принципе неплохо подойдёт.

E5-2640 V4 OEM. Оснащён 10 ядрами, 20 потоками, TDP - 90 Вт.

E5-2690 V3 OEM. Базовая частота у него 2,6 ГГц, TDP - 135 Вт. Это хороший производительный процессор.