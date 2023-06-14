Любишь пиратский Windows, люби и доступ хакерам предоставлять

Расследование началось с того, что в компанию обратился обеспокоенный клиент, подозревавший, что его компьютер с Windows 10 заражен. Специалисты компании подтвердили наличие Trojan.Clipper.231, а также двух других.

Эта вредоносная программа заменяет адреса криптовалютных кошельков в буфере обмена на адреса, указанные киберпреступниками. Последствия оказались значительными: по оценкам, уже похищено криптовалюты на сумму 19 000 долларов.

Компания «Доктор Веб» успешно удалила угрозы и установила, что вредоносный код был интегрирован в неофициальные сборки Windows 10. Было выявлено несколько конкретных сборок, все они были доступны для загрузки на торрент-трекере.