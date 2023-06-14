Любишь пиратский Windows, люби и доступ хакерам предоставлять

Любишь пиратский Windows, люби и доступ хакерам предоставлятьВ популярных сборках Windows 10 обнаружили опасный троян
Остерегайтесь неофициальных сборок Windows! Недавно компания «Доктор Веб», специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила, что несколько пиратских версий Windows 10, распространяемых через торрент-трекеры, содержат опасный троян Trojan.Clipper.231.
Расследование началось с того, что в компанию обратился обеспокоенный клиент, подозревавший, что его компьютер с Windows 10 заражен. Специалисты компании подтвердили наличие Trojan.Clipper.231, а также двух других.
Эта вредоносная программа заменяет адреса криптовалютных кошельков в буфере обмена на адреса, указанные киберпреступниками. Последствия оказались значительными: по оценкам, уже похищено криптовалюты на сумму 19 000 долларов.
Компания «Доктор Веб» успешно удалила угрозы и установила, что вредоносный код был интегрирован в неофициальные сборки Windows 10. Было выявлено несколько конкретных сборок, все они были доступны для загрузки на торрент-трекере.