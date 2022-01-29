Люди начали создавать поддельные объявления о продаже видеокарт ради борьбы с перекупщиками

Компьютеры
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Люди начали создавать поддельные объявления о продаже видеокарт ради борьбы с перекупщикамиНо купить RTX 3050 по нормальной цене всё равно не выйдет
На днях в России начались продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050. Их рекомендованная цена начинается с 24 990 рублей. Однако видеокарты раскупили перекупщики и начали продавать их на площадках объявлений по завышенной цене — до 80 тысяч рублей. Простым пользователям это, понятное дело, не понравилось.
Пользователи устроили стихийный флешмоб на «Авито». Они создали сотни фейковых объявлений о продаже RTX 3050 по цене 25-30 тысяч рублей. Пользователи честно указывают, что у них нет этих видеокарт. Все объявления размещаются для того, чтобы «скинуть» вниз объявления перекупщиков.
Похоже, что это отчасти сработало. Сейчас на «Авито» можно увидеть множество объявлений о продаже RTX 3050 по рекомендованной цене. Перекупы, впрочем, покупают рекламу на «Авито», поэтому сверху всё ещё висят объявления с высокой ценой. Кроме того, перекупщики начали создавать объявления якобы в поддержку флешмоба, в которых сообщают потенциальным покупателям, что в наличие есть много видеокарт RTX 3050.
Источник: DTF