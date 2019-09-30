Люди стали чаще покупать компьютеры для игр

По подсчётам аналитиков, за второй квартал текущего года в штуках было отгружено 10,4 млн игровых настольных ПК, ноутбуков и мониторов. Причём охотнее всего люди покупают ноутбуки. Рост в этом сегменте составил 12,7%.

Аналитики считают, что по итогам года будет отгружено 19,4 млн ноутбуков (45,3% рынка), 15,6 млн настольных компьютеров (36,4% рынка) и 7,8 млн мониторов (18,3%).

Отметим, что IDC не относит к игровым компьютеры на профессиональных GPU (Quadro и Radeon Pro). Что касается мониторов, то игровыми эксперты считают те, что поддерживают частоту обновления 100 Гц или выше.