Люди стали чаще выбирать видеокарты AMD, чем NVIDIA

Всего в первом квартале 2019 года было отгружено видеокарт на сумму $2,8 миллиарда. В целом, по сравнению с предыдущим кварталом прирост составил 0,3%. Но если сравнить с аналогичным периодом в прошлом году, то наоборот показатель снизился на 43,6%. Скорее всего, потому что в начале 2018 года не успела пройти популярность майнинга.

В последнем квартале прошлого года AMD занимала 18,8-процентную долю рынка, а вот в январе-марте 2019 года уже 22,7-процентную долю. Что касается NVIDIA, в конце 2018 года её доля была равна 81,2%, а в первом квартале 2019 — уже 77,3%.