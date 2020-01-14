Люди стали терять интерес к компьютерам Apple

По данным IDC, квартальный рост рынка ПК составил 4,8% (по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году). В количественном выражении продажи достигли цифры в 71,8 млн устройств. За год, правда, рынок вырос слабее — на 2,7%.

Среди производителей компьютеров определились пять лидеров — Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer. Вместе эти компании занимают почти 80% всего рынка ПК.

Однако по итогам квартала и года лишь три производителя из пяти показали рост. Это были Lenovo, HP и Dell. У Apple и Acer продажи упали. У первой компании на 5,3% в квартальном выражении и на 2,2% — в годовом.

Выходит так, что в прошлом квартале люди покупали компьютеры чуть больше, чем годом ранее, но реже останавливали свой выбор на технике Apple.