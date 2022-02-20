Mac или Windows: что лучше использовать для разработки

Если коротко, то больше всего отзывов журналисты получили о разных моделях MacBook. Некоторые сталкиваются с проблемами в ноутбуках на процессоре M1. Например, «VS Code не может адекватно дебажить c++». Из «плюсов» техники Apple отметили тачпад, прекрасное приложение почты, отличные микрофоны и динамики, хороший дизайн (правда, только у моделей 2015 года с нормальными портами).

Многие разработчики предпочитают Windows. Им не нравится MacOS своим неудобным интерфейсом и несовместимостью с некоторыми программами. Есть и программисты, выбирающие игровые ноутбуки. Чаще всего это те, кто занимается машинным обучением, — им важно наличие видеокарты. Кроме того, игровые ноутбуки могут стоить дешевле MacBook.

Совсем мало разработчиков используют Ubuntu. Чаще всего применяют ноутбуки, а не ПК. В качестве последних нередко выбирают рабочие станции от Apple: iMac, Mac mini.

Также программисты поведали, что 16 ГБ оперативной памяти в большинстве случаев достаточно для разработки.