«Mac Mini» от Xiaomi подешевел в два раза и теперь стоит $360

10:22, 02 октября 2023
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«Mac Mini» от Xiaomi подешевел в два раза и теперь стоит $360Ждём анонса следующего поколения?
На данный момент в «ассортименте» Xiaomi есть лишь один мини-ПК наподобие Mac Mini — Xiaomi Host Mini.
Накануне стало известно, что цена устройства в Китае снизилась и теперь оно предлагается всего за $360.
Xiaomi Host Mini был разработан для тех, кто ищет компактное и доступное решение для дома или офиса. Несмотря на свою невысокую стоимость, компьютер обеспечивает достойную производительность для повседневных задач.
Снижение цены на продукт может быть связано с желанием Xiaomi увеличить продажи и конкуренцию на рынке настольных компьютеров.
Возможно также, данный шаг — предвестник скорого анонса второго поколения девайса. И падение стоимости есть ни что иное, как стимуляция пользователей для освобождения складов для новой модели.