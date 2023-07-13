MacOS потихоньку превращается в «широкий» iOS

Кроме того, теперь доступны виджеты для рабочего стола, хотя их полезность на компьютере сомнительна. Если на iPhone виджеты удобны для быстрого просмотра, то для настольных компьютеров они не всегда удобны. Сторонним разработчикам, возможно, придется придумывать способы сделать виджеты для ПК более привлекательными, потому что смысла в них пока что мало.

В Sonoma также появились улучшения для видеоконференций, включая функцию Presenter Overlay, которая позволяет пользователям накладывать видеоизображение себя на общий экран во время презентаций. В Safari появились профили, аналогичные Chrome, позволяющие пользователям разделять закладки, историю и другие элементы между различными контекстами просмотра.