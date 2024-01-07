Магия открытого кода: ATI Radeon R300 получит обновление спустя 20 лет

Магия открытого кода: ATI Radeon R300 получит обновление спустя 20 летКлассика
Хотите верьте, хотите нет, но видеокарты серии ATI Radeon R300, выпущенные более двух десятилетий назад, до сих пор получают обновления благодаря силе ПО с открытым исходным кодом. Только сегодня несколько сотен строк кода были добавлены в драйвер Mesa Gallium3D OpenGL, что позволило еще больше оптимизировать производительность и функциональность этих старинных графических процессоров в Linux.
Драйвер Mesa R300g охватывает карты серии R300 вплоть до R500 (серия Radeon X1000). Хотя официально драйвер считается устаревшим уже много лет, сообщество разработчиков продолжает совершенствовать его, выжимать дополнительную производительность, исправлять ошибки и поддерживать совместимость с новыми функциями. Такая самоотверженность резко контрастирует с ситуацией с проприетарными драйверами.
Нынешнее обновление сосредоточено на реализации большего количества NIR-понижений для вершинных шейдеров, что приводит к потенциальному увеличению производительности и более плавному рендерингу графики. Инициатором изменений стал независимый разработчик Павел Ондрачка.
Хотя новое оборудование, несомненно, предлагает более высокую производительность и эффективность, отрадно видеть, как сообщество R300 поддерживает эти классические GPU в 2024 году.